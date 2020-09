Trump: verkiezingen worden waarschijnlijk zaak Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de presidentsverkiezingen in november waarschijnlijk eindigen in een rechtszaak voor het Hooggerechtshof. Om die reden is het volgens hem belangrijk dat alle negen zetels van het hof weer snel gevuld zijn. Momenteel is een zetel vacant nadat de progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg vrijdag overleed. Over de benoeming van haar opvolger is veel discussie. De hoogste gerechtelijke instantie van het land boog zich in 2000 eerder over de presidentsverkiezingen.

Trump, die sprak op een bijeenkomst in het Witte Huis, zei dat Lindsey Graham, de voorzitter van de justitiecommissie in de Senaat, niet eens een verhoor met de kandidaat-opperrechter hoeft in te plannen en dat het benoemingsproces snel zal gaan. Toen de president werd gevraagd of alle negen opperrechters nodig zijn om eventuele zaken omtrent de komende presidentsverkiezingen af te handelen, antwoordde Trump dat hij denkt dat dit volgens hem het geval is.

Trump probeert al geruime tijd twijfel te zaaien rond de legitimiteit van de verkiezingen. Vanwege de corona-epidemie zullen meer Amerikaanse kiezers dan ooit hun stem per post uitbrengen, maar volgens Trump werkt dat verkiezingsfraude in de hand. Voor die bewering is overigens geen bewijs. „Deze oplichterij waar de Democraten mee bezig zijn, het is oplichterij, de oplichterij zal voor het Hooggerechtshof komen, en ik denk dat vier tegen vier dan geen goede situatie is”, zei de president.

Het is al eens voorgekomen dat het Hooggerechtshof de uitkomst van de presidentsverkiezingen bepaalde. Dat was in 2000, toen het tussen de uiteindelijke Republikeinse president George W. Bush en de Democraat Al Gore ging.

Trump hoopt de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof snel te consolideren naar een stand van 6 tegen 3. Daarvoor heeft hij de steun van de Senaat nodig, waarin de Republikeinen de meerderheid hebben. De Republikeinse senaatsfractieleider Mitch McConnell heeft al gezegd dat hij snel een stemming wil laten plaatsvinden als Trump iemand heeft voorgedragen. Trump benoemde afgelopen jaren al eerder twee opperrechters, die dienen voor het leven.

Trump zinspeelt er al langere tijd op dat hij niet van plan is om zo maar uit het Witte Huis te vertrekken, ook niet als hij de verkiezingen verliest. „We zullen zien wat er gebeurt”, zei hij woensdag, nadat hem was gevraagd of hij in dat geval een vreedzame machtsoverdracht garandeert.