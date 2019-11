Trump verhuist van New York naar Florida

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn appartement in zijn Trump Tower in New York als permanente verblijfplaats ingeruild voor zijn huis in Palm Beach, Florida. „Ondanks het feit dat ik ieder jaar miljoenen dollars aan stads-, staats- en lokale belasting betaal, ben ik erg slecht behandeld door de politieke leiders van zowel de stad als de staat”, zegt Trump via Twitter.

De president, die al heel lang in The Big Apple woont, lijkt hiermee te reageren op een bericht uit The New York Times. De krant heeft de hand weten te leggen op een document dat Trump eind september invulde. Daarop veranderde hij zijn hoofdverblijfplaats van New York naar Palm Beach. Zijn vrouw Melania heeft op een identiek formulier dezelfde verandering doorgevoerd.

De democratische gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York treurt in ieder geval niet om het vertrek van Trump. „Opgeruimd staat netjes. Alsof meneer Trump hier überhaupt belasting betaalde. Jullie mogen hem hebben, Florida.”