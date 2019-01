Trump vergroot druk op Venezuela

De Verenigde Staten hebben met sancties tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA en de centrale bank van Venezuela de druk op het omstreden regime van president Nicolás Maduro vergroot.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, zei dat Citgo Petroleum, een in Houston gevestigde dochter van PDVSA, in staat zal zijn om te blijven opereren, maar dat er geen geld naar het Maduro-regime mag vloeien. De opbrengsten zullen in plaats daarvan worden bewaard op geblokkeerde Amerikaanse rekeningen.

De minister voegde eraan toe dat hij op de „korte termijn” een „bescheiden” impact verwacht op Amerikaanse raffinaderijen. Hij merkte op dat de sancties geen invloed hebben op reeds gekochte olie, die wordt geleverd.

„Wij blijven de corruptie van (de Venezolaanse president Nicolás) Maduro en zijn trawanten ontmaskeren en de actie van vandaag zorgt ervoor dat ze niet langer de bezittingen van de Venezolaanse bevolking kunnen plunderen”, zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton op een briefing tegen verslaggevers op het Witte Huis.