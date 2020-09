Trump verdrietig om overlijden ‘grote vriend’ emir van Koeweit

De Amerikaanse president Donald Trump zegt „in en in verdrietig” te zijn om het overlijden van zijn „grote vriend” emir sjeik Sabah al-Sabah van Koeweit. Dat laat staatspersbureau KUNA weten. De emir overleed dinsdag op 91-jarige leeftijd.

Volgens de president was de emir „een trouwe vriend en partner van de Verenigde Staten”. Hij voegde daaraan toe dat hij een „ongeëvenaarde diplomaat” was. „Zijn onvermoeibare bemiddeling bij geschillen in het Midden-Oosten overbrugde alle verschillen in de meest uitdagende omstandigheden.”

Trump sluit zijn bericht af met een steunbetuiging. „Melania en ik sturen onze oprechte condoleance aan de inwoners van Koeweit.”