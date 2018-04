Trump verdedigt uitspraak „Missie volbracht”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag zijn gebruik van de term ‘Missie volbracht’ na de raketaanvallen op Syrische doelen, verdedigd. Een aantal media had kritiek op zijn uitspraak.

De term wordt in verband gebracht met de voormalige president George W. Bush die het in 2003 gebruikte. Bush kondigde toen aan dat grote gevechtsoperaties in Irak voorbij waren. Dat bleek later een grote misrekening. Het geweld barstte weer in alle hevigheid los.

,,De aanval in Syrië was zo perfect uitgevoerd, met zo’n precisie, dat de enige manier waarop de ‘Fake News Media’ die onderuit konden halen was door mijn gebruik van de term "Missie volbracht", aldus Trump op Twitter. „Ik wist dat ze dit zouden doen, maar ik vind het zo’n mooie militaire term, dat het terug moest worden gebracht. Gebruik het vaak!”