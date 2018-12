Trump verdedigt terugtrekking Syrië

President Trump heeft zijn besluit om onmiddellijk de laatste Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken verdedigd als een logische stap. Hij betoogde via Twitter dat hij zich er al jaren voor heeft ingespannen en een half jaar geleden alleen akkoord ging met een uitstel van die terugtrekking.

Volgens Trump hebben de laatste extremisten van Islamitische Staat (IS) genoeg vijanden in de regio over; Rusland, Turkije en Iran. Daar hoeven de Amerikanen het vuile werk in het Midden-Oosten niet voor te doen, aldus Trump. Eerder zei hij dat IS volkomen is verslagen door de VS.