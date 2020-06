Trump verbiedt nekklem politie behalve bij levensgevaar agent

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de politie voortaan geen nekklem meer toepast, behalve als een agent in levensgevaar is. De president reageert daarmee op alle ophef over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die stierf nadat een witte agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.

Het verbod is een van de maatregelen die Trump dinsdag presenteerde om te bereiken dat de politie ‘veiliger’ handelt, bijvoorbeeld door betere trainingen. Hij benadrukte dat hooguit een klein aantal agenten zich schuldig maakt aan buitensporig geweld. Na de dood van Floyd, die herhaaldelijk zei dat hij niet kon ademen, ontstond een wereldwijde golf van protesten tegen politiegeweld en racisme.

Trump verwierp oproepen van demonstranten om wetshandhavers als de politie op te schonen. Hij toonde zich sterk gekant „tegen de radicale en gevaarlijke pogingen om bij onze politiediensten geld weg te halen, ze te ontmantelen en te ontbinden’, zo zei hij. „Amerikanen kennen de waarheid - zonder politie is er chaos. Zonder wet is er anarchie. En zonder veiligheid is er catastrofe.”

Trump vertelde verder dat hij kort voor de presentatie van zijn hervormingsvoorstellen nabestaanden had ontmoet van zwarte mensen die door politiegeweld stierven. Hij sprak onder anderen de families van Jemel Roberson, een zwarte bewaker uit Illinois die in 2018 werd neergeschoten door de politie, en Antwon Rose, die datzelfde jaar door de politie in Pittsburgh werd gedood.

Tijdens de protesten de afgelopen weken riep Trump herhaaldelijk op tot orde en rust en hij maande de autoriteiten harder in te grijpen. Daarop kreeg de president veel kritiek. Sommige van zijn politieke adviseurs uitten hun bezorgdheid dat zijn aanpak van de protesten, en die van de coronapandemie, zijn kans op herkiezing begin november hebben geschaad.