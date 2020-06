Trump verbiedt nekklem politie behalve bij levensgevaar agent

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de politie voortaan geen nekklem meer toepast, behalve als een agent in levensgevaar is. De president reageert daarmee op alle ophef over de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd die stierf nadat een witte agent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.

Het verbod is een van de maatregelen die Trump dinsdag presenteerde om te bereiken dat de politie ‘veiliger’ handelt. Hij benadrukte dat hooguit een klein aantal agenten zich schuldig maakt aan buitensporig geweld.

Na de dood van Floyd, die herhaaldelijk zei dat hij niet kon ademen, ontstond een wereldwijde golf van protesten tegen politiegeweld en racisme.