Trump verandert van kerk

President Trump noemt zich voortaan christen zonder zich te binden aan een bepaalde kerkelijke denominatie. Dat heeft hij vrijdag verklaard in een exclusief interview met Religion News Service (RNS). Tot voor kort was hij lid van de Presbyterian Church USA (PCUSA).

De president memoreerde te zijn opgevoed binnen de presbyteriaanse kerk. Daar heeft hij als jongere ook belijdenis gedaan. „Mijn ouders leerden me het belang van het geloof en het gebed.” Zij behoorden tot de PCUSA.

Trump verklaarde vrijdag dat hij nog steeds christen is maar zichzelf niet langer wil rekenen tot een bepaalde denominatie. Over de motieven voor die keus, zweeg de president. Waarnemers wijzen er op dat hij goede contacten heeft met evangelicale leiders in heel verschillende kerken. Zij stellen dat zijn besluit om zich niet te binden aan een bepaalde denominatie mede is ingegeven door electorale motieven. De vraag van RNS of hij zich een evangelical wil noemen, ontweek de president.

In het interview zei Trump tijdens de coronapandemie samen met zijn vrouw Melania verschillende „fantastische diensten” van evangelicale voorgangers virtueel te hebben gevolgd. Hij vertelde dat hijzelf en Melania – zij is rooms katholiek- getroffen zijn door de gebeden die Amerikanen en mensen uit de hele wereld voor hem hadden opgezonden toen hij getroffen werd door het coronavirus. „Er gebeurden wonderen vanuit de hemel. Melania en ik zijn God dankbaar voor Zijn zorg.”

Op de vraag wat de president had geleerd van zijn contacten met de evangelicale leiders gaf hij geen concreet antwoord. Wel memoreerde hij dat Franklin Graham, de zoon van wijlen Billy Graham, recent bij hem in het Witte Huis is komen bidden. Verder noemde Trump de evangelicals „geweldige mensen die van de VS houden.” Hij vertelde te worden „aangemoedigd door hun geloof.”

Trump gaf aan bewondering te hebben voor de evanglicale voorgangers die ondanks de pandemie hun kerken willen opstellen. „Ze worden gedreven door de traditionele waarden van Amerika. Gelukkig zijn veel grote kerken nu weer open en ontmoeten mensen elkaar weer persoonlijk.”

Hoewel Donald Trump lid was van de PCUSA, bezocht hij zelden de diensten van zijn thuisgemeente. Enkele jaren geleden zei hij in een paar interviews lid te zijn van de Reformed Church of America. Maar binnen die kerk was niets bekend over die overgang. Later zei Trump weer presbyteriaan te zijn.

Bekend is dat de president in het verleden vooral geraakt was door de boodschap van de in 1993 overleden predikant Vincent Norman Peale. Deze prediker van het zogenoemde welvaartsevangelie raakte ook in ons land bekend vanwege zijn boek „De kracht van positief denken”. De huidige huispastor van Trump, de predikante Paula White, staat bekend als boodschapper van het welvaartsevangelie. Zij was ook de tussenpersoon bij het schriftelijk interview dat RNS had met de president en redigeerde zijn antwoorden.