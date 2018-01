Trump valt uit tegen Pakistan

De Amerikaanse president Trump is op nieuwjaarsdag fel uitgevaren tegen bondgenoot Pakistan. Hij twitterde dat zijn land gek genoeg in de afgelopen vijftien jaar meer dan 33 miljard dollar (27,5 miljard euro) aan hulp heeft geschonken en dat de VS er niets voor terugkrijgen. „Ze hebben ons enkel leugens en bedrog toebedeeld terwijl ze denken dat onze leiders gek zijn. Ze vormen een veilige haven voor de terroristen waar wij in Afghanistan op jagen. Niet langer!”

Washington verwijt Islamabad al heel lang geen loyale bondgenoot te zijn in de slepende strijd tegen de islamitische extremisten en krijgsheren in Afghanistan. Pakistan zou ook de extremisten in eigen land slechts met fluwelen handschoenen aanpakken. Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson maakt er geen geheim van dat hij graag betere betrekkingen met Pakistans aartsvijand India wil.