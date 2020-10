Trump-uitdager Biden belooft gratis coronavaccin voor iedereen

$lead

De uitdager van de Amerikaanse president Donald Trump, Joe Biden, belooft een gratis coronavaccin voor iedereen als hij de verkiezingen wint. Op het moment dat er een veilig en effectief vaccin is, moet het voor iedereen beschikbaar zijn. „Of je nu wel of niet verzekerd bent”, aldus de Democratische rivaal van de Republikeinse president. In een speech, elf dagen voor de verkiezingen, zette hij zijn plan uiteen om „van het virus af te komen”.

Biden had zijn strategie een dag eerder aangekondigd in het laatste verkiezingsdebat met Trump. De Democraat verweet de president en zijn regering toen opnieuw nog steeds geen plan te hebben om de coronapandemie aan te pakken.

Trump herhaalde in het duel zijn eerdere bewering dat er tegen het einde van dit jaar een vaccin tegen het coronavirus is. Volgens hem is het einde van de pandemie in de Verenigde Staten in zicht.