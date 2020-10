Trump uit voorzorg naar militair hospitaal

De met corona besmette Amerikaanse president Trump wordt uit voorzorg overgebracht naar het militaire hospitaal Walter Reed in Bethesda, vlakbij de hoofdstad Washington. Artsen hadden dat aangeraden. Trump kan dan meteen de juiste zorg krijgen, mocht het nodig zijn.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gezegd dat Trump zijn presidentiƫle bevoegdheden niet aan vice-president Mike Pence heeft overgedragen. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is de taken uit te voeren, de vice-president dan het gezag overneemt. Pence testte vrijdag negatief op het coronavirus.

Trump zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken, aldus de woordvoerster van het Witte Huis. Hij zal in een speciale suite verblijven. De president zou lichte koorts hebben, is van een ingewijde vernomen.