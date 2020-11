Trump twittert over tienduizenden stemmen die te laat kwamen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag nieuwe beschuldigingen geuit op Twitter over misstanden bij de verkiezingen. „Tienduizenden stemmen zijn illegaal na acht uur ’s avonds op dinsdag binnengekomen en kunnen makkelijk de resultaten veranderen in Pennsylvania en andere staten waar zeer kleine verschillen zijn”, aldus Trump. Daarnaast mocht bij het verwerken van honderdduizenden stemmen tegen de regels in geen toezicht worden gehouden, en ook dat zou de uitkomsten in meerdere staten waaronder Pennsylvania veranderen, claimt hij verder.

„Een grote voorsprong verdween, zonder dat iemand TOEZICHT mocht houden gedurende langere periodes.” Volgens de president werden centra waar stemmen werden geteld van de buitenwereld afgeschermd om wettelijk geoorloofd toezicht te verhinderen. „Tractoren blokkeerden deuren & ramen waren afgeplakt met dik karton zodat waarnemers niet in de telruimtes konden kijken. SLECHTE DINGEN GEBEURDEN BINNEN. GROTE VERANDERINGEN VONDEN PLAATS!”

Trump heeft eerder beschuldigingen over grootschalige fraude bij de verkiezingen geuit. Hij beschuldigt de Democraten ervan de verkiezingen te stelen, zonder tot nog toe met bewijzen te komen.