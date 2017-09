Trump troost de slachtoffers van Harvey

President Trump bezoekt Houston, de Texaanse stad die het meest te lijden heeft onder de orkaan Harvey. Hij begaf zich zaterdag in het gezelschap van zijn vrouw Melania onder de talloze slachtoffers.

Trump liet zich van een troostende kant zien. Hij omarmde ouderen, knuffelde kinderen en deelde en passant voedsel uit in het NRG Center, waar duizenden mensen zijn opgevangen terwijl het water in de stad naar recordhoogte steeg.

Het is de tweede reis van de Amerikaanse president naar Texas in enkele dagen tijd. Afgelopen week was hij al in Corpus Christi en de hoofdstad Austin. Trump vroeg ondertussen vrijdag in Washington het Congres om 7,85 miljard dollar (6,6 miljard euro) voor hulp aan het zuiden. Dat is bij lange na niet genoeg om de schade te verhelpen. Gouverneur Abbott van Texas schat die alleen al in zijn staat op 85 miljard dollar.

De president reist nog zaterdag naar de plaats Lake Charles in de buurstaat Louisiana, die eveneens zwaar te lijden heeft.