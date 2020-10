Trump: troepen uit Afghanistan mogelijk nodig tegen China en Russen

De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse troepen die hij uit Afghanistan terugtrekt, mogelijk nodig zijn tegen China en Rusland. Hij wil de Amerikaanse militairen nog dit jaar naar huis halen omdat ze anders uitgeput raken.

De Verenigde Staten hebben ze mogelijk nodig om tegen China en Rusland te vechten, zei Trump volgens een Witte Huis-verslaggever van het persbureau Bloomberg.

Trump had eerder op Twitter aangekondigd dat hij de resterende Amerikaanse troepen in Afghanistan het liefst met de kerst thuis zou willen hebben. Hij beloofde al herhaaldelijk de Amerikaanse betrokkenheid bij de langlopende conflicten in Afghanistan en het Midden-Oosten te zullen beëindigen.