Trump: tijd en plaats top met Kim bekend

De Amerikaanse president Donald Trump weet waar en wanneer hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet. „We hebben een datum, we hebben een locatie”, zei Trump tegen verslaggevers. Hij trad niet in detail.

Trump gaf eerder aan dat het gesprek met Kim vermoedelijk in mei of juni zal plaatsvinden. Hij noemde het zogeheten vredeshuis in het Koreaanse grensplaatsje Panmunjom als een mogelijke plek voor de historische top. Het wordt de eerste keer dat de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten met elkaar om de tafel zitten.

Trump laat er geen twijfel over bestaan wat de inzet is van de onderhandelingen. Hij zei eind vorige maand alleen genoegen te nemen met de volledige nucleaire ontwapening van Noord-Korea. „Het zou erg makkelijk voor me zijn om een eenvoudige deal te sluiten en de overwinning uit te roepen, maar dat wil ik niet”, stelde de president toen. „Ik wil dat ze hun kernraketten wegdoen.”