Trump test positief op corona: wat nu?

De positieve test van de Amerikaanse president Trump op corona zal de campagne hoe dan ook beïnvloeden. De aanpak van de pandemie staat weer op de agenda.

De Amerikaanse president maakte vrijdagmorgen zelf via Twitter bekend dat hij en zijn vrouw Melania corona hebben. Beiden hebben zich laten testen omdat topadviseur Hope Hicks besmet bleek te zijn met het virus. Zij reisde deze week met Trump mee naar onder meer een campagnebijeenkomst in Minnesota. Ook zat ze met hem in het presidentiële toestel, de Air Force One, op weg naar het verkiezingsdebat met Joe Biden in Cleveland. Toen ze terugkeerde in Washington, kreeg ze klachten en werd daarop positief getest.

President Trump heeft coronavirus

De arts van het Witte Huis, Sean P. Conley, deelde vrijdagmorgen mee dat de president en zijn vrouw direct in quarantaine zijn gegaan. Volgens hem maken beiden het naar omstandigheden goed. Conley verwacht dat Trump zijn werkzaamheden vanuit zijn kantoor kan voortzetten. De president twitterde zelf dat hij en Melania er samen goed doorheen komen.

Wat de consequenties hiervan zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de geldende regels moet het presidentiële paar veertien dagen in quarantaine. Dat zou betekenen dat Trump niet kan deelnemen aan het volgende verkiezingsdebat met Biden dat gepland staat voor 15 oktober. Het kan zijn dat de campagneleiders kiezen voor een debat via Zoom, maar dat ligt niet direct in de lijn der verwachtingen. Voor de komende dagen zijn optredens van Trump tijdens campagnebijeenkomsten geschrapt.

Voorzichtiger

Duidelijk is wel dat hierdoor de aanpak van de coronapandemie weer een belangrijkere rol gaat spelen in de race naar het Witte Huis. In de achterliggende maanden waren critici uiterst negatief over Trumps aanpak van de ziekte. Hij zou de ernst van de situatie onderschatten en onvoldoende adequaat optreden. Donderdag publiceerde de Cornell University in New York nog een onderzoek waaruit bleek dat Trump verantwoordelijk is voor 38 procent van de misleidende informatie over Covid-19.

De laatste weken kwam de focus meer te liggen op andere thema’s: de benoeming van een opperrechter, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en het stemmen per post. Nu de president zelf besmet is, zullen Democraten zijn corona-aanpak weer boven aan de agenda zetten.

Het bericht dat de president en zijn vrouw besmet zijn, komt binnen een dag nadat Trump donderdag tijdens een politiek diner had gezegd dat de ziekte over haar hoogtepunt heen is. Dit ondanks het feit dat er nog dagelijks meer dan duizend mensen in de VS aan corona sterven.

Het nieuws over de besmetting van Trump veroorzaakt onrust onder beleggers in New York. Na de bekendmaking gingen de openingsindicatoren, de futures, flink omlaag.

Volgens Amerikaanse commentatoren zal het bericht gouverneurs en ondernemers voorzichtiger maken om bedrijven, scholen, parken en restaurants weer te openen. Trump heeft de achterliggende maanden meerdere keren op heropening aangedrongen.

Inmiddels hebben enkele evangelicale voorgangers in de VS opgeroepen tot het houden van gebedsbijeenkomsten voor het spoedige herstel van de president.

Wanneer de president ernstiger klachten krijgt of –eventueel– zelfs in het ziekenhuis moet worden opgenomen, kan hij zijn taken overdragen aan vicepresident Pence. Uit voorzorg is die de achterliggende maanden zo min mogelijk in de nabijheid van de president geweest.

De regeling dat in bijzondere gevallen, zoals ernstige ziekte of ziekenhuisopname, de macht tijdelijk aan de vicepresident wordt overgedragen, ligt vast in het 25e amendement op de grondwet. Sinds de goedkeuring daarvan in 1967 is daar drie keer gebruik van gemaakt: in 1985 door president Ronald Reagan en in 2002 en 2007 door George W. Bush. In elk van die gevallen deden zij dit omdat zij een medische behandeling moesten ondergaan. Vooralsnog is dit echter nog niet aan de orde.