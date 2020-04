Trump test opnieuw negatief op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag opnieuw negatief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een verklaring van zijn arts in het Witte Huis.

De president „is gezond en vertoont geen symptomen”, stelt zijn arts Sean Conley. Het uitsluitsel kwam volgens de arts via een nieuw type test na vijftien minuten binnen.

Het is de tweede keer dat Trump negatief test op het longvirus. Vorige maand onderging de Republikein ook een test nadat hij in contact was geweest met zeker zes mensen die later besmet bleken te zijn met het longvirus. Vijf van hen waren Brazilianen die meereisden met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die in de VS was voor een staatsbezoek.