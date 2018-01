Trump: Terugkeer naar klimaatkoord kan

De Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat de Verenigde Staten zich opnieuw aansluiten bij het internationale klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs werd beklonken. Hij zei woensdag dat het mogelijk is als de VS in het akkoord een betere ‘deal’ krijgt. Trump vindt dat de internationale klimaatafspraken zijn gemaakt met uitgangspunten die de Amerikaanse industrie en economie erg zwaar treffen en andere grote vervuilers ontzien.

In het akkoord belooft vrijwel heel de wereld doelstellingen op te stellen en na te leven om de veronderstelde stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. De uitstoot van broeikasgassen moet snel worden teruggedrongen beveelt het akkoord aan, zonder dat het keiharde verplichtingen oplegt.

Trump en zijn entourage staan sceptisch tegenover de opwarming van de aarde. Nadat hij in januari vorig jaar president was geworden, kondigde hij in de zomer aan dat zijn land uit het akkoord stapt. Volgens de regels van het klimaatakkoord is opzegging echter pas mogelijk na drie jaar. De VS zouden daarom formeel pas in november 2020 geen partij meer zijn.