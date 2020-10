Trump terug in zijn Oval Office

De Amerikaanse president Donald Trump, die herstelt van een coronabesmetting, is weer aan de slag gegaan in zijn Oval Office. Het Witte Huis meldt dat Trump is bijgepraat over de orkaan Delta en de onderhandelingen over een economisch steunpakket.

Trump belandde vorige week in het ziekenhuis en is sinds maandag weer terug in het Witte Huis. Hij zou woensdag voor het eerst weer in zijn beroemde kantoor zijn geweest. Er stond ’s middags een marinier op wacht bij de westvleugel van het Witte Huis. Dat betekende volgens Amerikaanse media dat de president weer terug was in zijn kantoor. Dat is ook bevestigd door een woordvoerder van Trump.

De woordvoerder kreeg ook de vraag of medewerkers van de president worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s doordat Trump weer in zijn Oval Office is. „Wel, we kunnen het op een veilige manier doen. We kunnen regelmatig desinfecteren”, aldus de zegsman volgens The Washington Post. De arts van het Witte Huis had eerder bekendgemaakt dat de president al 24 uur geen symptomen meer vertoont. Ook zou de president inmiddels al meer dan vier dagen koortsvrij zijn.

Trump kreeg eerder het verwijt te nonchalant om te springen met de veiligheid van mensen in zijn omgeving. Zo verliet de president zondag kort het ziekenhuis om zich te laten rondrijden en naar aanhangers te kunnen zwaaien. Er zaten toen beveiligers bij hem in de auto.