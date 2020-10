Trump terug in Oval Office, medewerkers beschermd

President Trump is dinsdag, een dag nadat hij uit het ziekenhuis was teruggekeerd, in het Oval Office geweest. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen in zijn kantoor in het Witte Huis, zei zijn adviseur Larry Kudlow tegen Amerikaanse media.

Medewerkers die met Trump in contact komen dragen beschermende kleding, handschoenen, mondmaskers en oogbescherming, aldus Kudlow. Volgens hem „functioneert de overheid”. Hij wilde niet zeggen of Trump een mondkapje droeg.

De met het coronavirus besmette Trump verliet maandag na drie nachten het ziekenhuis. De president vertoonde dinsdag geen symptomen meer, volgens Witte Huis-arts Sean Conley. Volgens economisch adviseur Kudlow gaat het veel beter met Trump, zei hij tegen nieuwszender CNBC.

Meer dan tien mensen in de omgeving van de president zijn de afgelopen tijd positief getest op het virus. Kudlow zei dat contacten worden opgespoord en „we doen absoluut het beste wat we kunnen.” De extra veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt onder Witte Huis-medewerkers. Trump kan het virus ook zonder symptomen nog doorgegeven. Hij heeft zich na zijn ontslag uit het ziekenhuis ook zonder mondkapje laten zien.