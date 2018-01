Trump tekent voor einde shutdown Amerikaanse overheid

Met de handtekening van president Trump kwam maandag na drie dagen een einde aan de sluiting van Amerikaanse overheidsinstanties. De Senaat stemde maandag met 81 tegen 18 stemmen voor een maatregel die tot 8 februari de financiering van de overheidsinstanties garandeert. De volgende deadline is daarmee al weer in zicht.

Het Huis van Afgevaardigden gaf kort na het besluit van de Senaat ook zijn goedkeuring met 266 stemmen voor en 150 tegen. De president heeft vervolgens zijn handtekening onder de wet gezet. „Ik ben blij dat de Democraten in het Congres weer bij zinnen zijn gekomen”, liet Trump weten. „We zullen echter alleen een akkoord voor de lange termijn over immigratie sluiten als dat in het belang van het land is.”

Daarmee is er voor de regering een einde gekomen aan de ‘shutdown’, die drie dagen heeft geduurd. Het was de eerste shutdown sinds 2013. De sluiting van de overheidsdiensten duurde toen ruim twee weken.

Belangrijk verschil is echter dat de toenmalige Democratische president Barack Obama te maken had met een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het was sinds 1979 niet meer voorgekomen dat de VS een shutdown beleefden terwijl de zittende president kan bogen op een meerderheid van zijn partij in het Congres.

Na een weekend lang gehakketak over de vraag wie de schuldige is van de shutdown, kwamen Republikeinen en Democraten maandag op belangrijke punten tot compromissen. Een belangrijke obstakel vormde de status van zo’n 700.000 migranten zonder geldige verblijfsvergunning die als kind naar de VS zijn gekomen. De Democraten eisten een oplossing daarvoor, maar gingen maandag akkoord met de Republikeinse toezegging dat er vóór 8 februari een „vrij en open debat” komt over de positie van deze zogenoemde Dreamers.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, liet via Twitter weten dat hij verwachtte genoeg stemmen te hebben voor een akkoord over een regeling die de Dreamers moet beschermen. De groep wordt nu nog beschermd door een tijdelijke maatregel uit de regeringsperiode van Obama, die Trump echter wil afschaffen.

Het maandag aangenomen wetsvoorstel omvat daarnaast onder meer een verlenging van het zogenoemde Children’s Health Insurance Program (CHIP) voor zes jaar. Daarmee is de onzekerheid over deze gezondheidsverzekering van kinderen uit arme gezinnen voorbij.

Vicepresident Mike Pence presenteerde het einde van de shutdown maandag als een Republikeinse overwinning. Pence zei maandagavond in Jeruzalem, voorafgaand aan een diner met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, dat de shutdown wordt beëindigd „dankzij de ferme stellingname van president Trump” en de Republikeinse Congresleden. Het is nu de vraag hoelang het bestand houdt.