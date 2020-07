Trump tekent decreten om medicijnprijzen te verlagen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vier decreten ondertekend om de prijzen van medicijnen te verlagen. Een daarvan geeft toestemming om goedkope geneesmiddelen te importeren uit bijvoorbeeld Canada. Een tweede schrijft voor dat kortingen die farmaceuten geven en die nu in de zakken verdwijnen van tussenpersonen, ten goede moeten komen aan patiënten.

Trump ageert al sinds het begin van zijn presidentschap tegen dure medicijnen, maar het is voor het eerst dat hij een concrete stap zet. De prijzen liggen in de VS twee tot zes keer hoger dan in andere westerse landen. Dat komt onder meer doordat de Amerikaanse overheid niet over de prijzen kan onderhandelen, zoals dat in landen met een nationaal zorgsysteem wel gebeurt.

De decreten van Trump zijn bij de geneesmiddelenfabrikanten niet goed gevallen. Ze zijn „een roekeloze afleidingsmanoeuvre die ons hindert in het aanpakken van de huidige pandemie en pandemieën die ons in de toekomst te wachten staan”, liet de brancheorganisatie Pharmaceutical Research and Manufacturers of America weten in een verklaring. Beursanalisten op Wall Street denken daarom dat de farmaceutische industrie zich weinig zal aantrekken van Trumps maatregelen.