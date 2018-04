Trump tegen Russen: De raketten komen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Rusland gedreigd met het afschieten van raketten op Syrië als vergelding voor de vermeende gifgasaanval op Douma. Hij deed dat in reactie op de aankondiging van Moskou dat alle Amerikaanse raketten die op Syrië worden afgevuurd uit de lucht worden geschoten.

„Maak je klaar Rusland, want ze zullen komen, mooi, nieuw en ‘smart’ ”, aldus Trump in een bericht op Twitter. „Jullie zouden geen partner moeten zijn van een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet”. Rusland is een bondgenoot van de Syrische regering van Bashar al-Assad.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!