Tijdens een politieke bijeenkomst in Toledo heeft president Donald Trump een demonstrant voor gek gezet. De man, die een bord omhoog hield met de tekst ‘Geen oorlog’ en verwikkeld was in wat duw- en trekwerk met andere bezoekers, werd al door de beveiliging uit het publiek geplukt om eruit te worden gezet.

Trump onderbrak zijn toespraak en zei: „Hij is weg. Hij gaat naar huis, naar z’n mammie. Een prachtig gezicht. Dank jullie wel, beveiligers. Ga maar naar huis, naar je mammie.”