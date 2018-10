Trump: Synagoge had geen bescherming

De schietpartij bij een synagoge in Pittsburgh, had volgens president Donald Trump anders kunnen aflopen als het gebedshuis beter was bewaakt. „Als ze binnen bescherming hadden gehad, was de uitkomst veel beter geweest”, concludeerde de president, die vervolgde dat die bescherming niet aanwezig was.

Trump kreeg na de dodelijke schietpartij van journalisten de vraag of hij wapenwetgeving tegen het licht wil houden. Hij liet doorschemeren daar weinig voor te voelen. „Dit heeft er weinig mee te maken”, stelde de president, die meer voelt voor het aanscherpen van wetgeving rond de doodstraf.

Slachtoffers door schietpartij synagoge in VS

„Als mensen dit doen, moeten ze de doodstraf krijgen. En ze zouden daar geen jaren op hoeven te wachten”, zei de president. „Nu gaan de advocaten en andere lui zich ermee bemoeien en duurt het weer tien jaar.”