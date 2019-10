Trump stuurt Pompeo en Pence naar Turkije

De Amerikaanse vice-president Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo reizen woensdag naar Ankara reizen om Turkije onder druk te zetten zijn offensief tegen Syrisch-Koerdische strijders te stoppen. Dat liet president Donald Trump dinsdag weten.

„Ze vertrekken morgen,” vertelde Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis, een dag nadat Pence de reis had aangekondigd zonder een tijdschema te geven. Trump: „We vragen om een staakt-het-vuren. We leggen de krachtigste sancties op die je je kunt voorstellen.”

Pence zal donderdag in Ankara een ontmoeting hebben met de Turkse president Erdogan. Hij zal daarbij Turkije aansporen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen en toe te werken naar een regeling.

„Vice-president Pence zal de belofte van president Trump herhalen Turkije te treffen met keiharde economische sancties totdat een oplossing is bereikt,” zei het Witte Huis in een verklaring.