Trump stuurt Pence naar Azië

De Amerikaanse president Donald Trump gaat in november niet naar Singapore en Papoea-Nieuw-Guinea voor topoverleg met Aziatische leiders. In zijn plaats stuurt hij vicepresident Mike Pence. Dat heeft het Witte Huis vrijdag bekendgemaakt.

Trump was opnieuw uitgenodigd voor de bijeenkomsten over onder meer economische samenwerking in Zuidoost-Azië en de Aziatische Pacific. Vorig jaar had hij daaraan gehoor gegeven, nu mag Pence de honneurs waarnemen. Zelf vliegt de president naar Parijs om op 11 november de honderdste herdenking mee te maken van het bestand dat een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog.

Trump had eigenlijk een Amerikaanse militaire parade willen hebben in Washington maar dat plan sneuvelde wegens de geschatte kosten. „Wanneer hij in Europa is, brengt de president ook een bezoek aan Ierland om onze sterke en historische banden te vernieuwen”, zei woordvoerster Sarah Sanders. Later in de maand november woont Trump een bijeenkomst bij van de G20 in Buenos Aires en voert hij in Colombia overleg over veiligheid en de strijd tegen drugs.