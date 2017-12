Trump stuurt minder Mexicanen terug dan Obama

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit jaar een kwart minder Mexicanen uitgezet dan zijn voorganger Barack Obama. Dat blijkt uit gegevens van het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De cijfers zijn opmerkelijk gezien Trumps felle anti-immigratiestandpunt.

Tijdens zijn campagne als presidentskandidaat zei hij bijvoorbeeld over Mexicanen: „Ze zijn niet onze vrienden, geloof me. Ze brengen drugs mee. Ze brengen misdaad mee. Het zijn verkrachters. En een paar, neem ik aan, zijn goede mensen.” Bij zijn aantreden beloofde hij „miljoenen” illegale immigranten te zullen terugsturen en werk te maken van een muur die de instroom van Mexicanen zou moeten tegengaan.

Uit de Mexicaanse cijfers blijkt dat tussen januari en november 152.000 Mexicanen door de VS zijn teruggestuurd. Het jaar ervoor, toen Obama nog aan de macht was, waren dat er 205.000 in dezelfde periode.