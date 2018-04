Trump stuurt militairen naar Mexicaanse grens

De Amerikaanse president Donald Trump wil, totdat er een muur is gebouwd, het leger inzetten om de grens met Mexico te bewaken. Hij zei dat dinsdag in het Witte Huis. „We gaan de dingen militair doen”, verklaarde hij. Hij voegde eraan toe dat hij het idee al had besproken met zijn minister van Defensie, Jim Mattis.

Trump dreigde vorige maand een veto uit te spreken over de nieuwe federale begroting omdat daarin de muur niet volledig gefinancierd was. Hij deed dat uiteindelijk niet en zette toch een presidentiële krabbel.

De muur moet illegale immigranten uit Mexico en andere Zuid-Amerikaanse landen buiten houden.

„Totdat we een muur hebben en gedegen beveiliging, gaan we onze grens bewaken met militairen. Dat is een grote stap”, verklaarde Trump. „We kunnen niet mensen ons land illegaal laten binnen stromen, verdwijnen, en trouwens, nooit voor de rechter verschijnen.”