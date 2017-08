Trump stuurt gezanten naar Midden-Oosten

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt zijn schoonzoon Jared Kushner en onderhandelaar Jason Greenblatt naar het Midden-Oosten om met regionale leiders te discussiëren over een „pad naar inhoudelijke Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen”, zei een functionaris van het Witte Huis.

De adjunct-nationale veiligheidsadviseur Dina Powell gaat ook mee op de reis, waarbij ontmoetingen op het programma staan met leiders uit Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Jordanië, Egypte, Israël en de Palestijnse Autoriteit.

„Terwijl regionale gesprekken een belangrijke rol spelen, kan vrede tussen de Israëli’s en Palestijnen alleen via rechtstreekse onderhandelingen worden bereikt. De Verenigde Staten zullen nauw samenwerken met de partijen om vooruitgang naar dat doel te boeken”, aldus de functionaris.

Kushner, die senior adviseur van zijn schoonvader is, werd belast met te helpen een overeenkomst te vinden tussen de Israëli’s en Palestijnen nadat Trump in functie trad. De president zelf ging naar Saudi-Arabië en Israël tijdens zijn eerste buitenlandse reis en verklaarde zich persoonlijk in te zullen zetten om een deal te bereiken.

Trump zei dat de komende gesprekken zich moeten richten op een weg naar vredesbesprekingen, het bestrijden van extremisme, het verlichten van de humanitaire crisis in Gaza en het vaststellen van economische stappen die kunnen worden genomen om de veiligheid en stabiliteit te verzekeren.