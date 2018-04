Trump stuurt garde naar Mexicaanse grens

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt leden van de nationale garde, onderdeel van de reservestrijdkrachten, naar de Mexicaanse grens om te helpen die beter te bewaken. Trump ondertekende een verklaring hierover woensdagavond (lokale tijd), meldden Amerikaanse media. Naar verwachting reizen de eerste reservisten woensdagnacht al af.

Om hoeveel gardisten het in totaal gaat is niet bekendgemaakt. Trump stuurt sinds enkele dagen agressieve tweets rond waarin hij tekeergaat tegen de illegale immigratie aan de zuidgrens. Hij beschuldigt Mexico ervan ongeremd drugs en criminelen de VS binnen te loodsen. Ze blijven er wat hem betreft tot de muur is gebouwd die in hij de verkiezingscampagne beloofde.

Het idee van Trump, dat hij dinsdag besprak met onder anderen de ministers James Mattis (Defensie) en Jeff Sessions (Justitie), en waarvoor steun is gevraagd van het Congres, is niet nieuw. In mei 2010 deed president Barack Obama voor hetzelfde doel een beroep op gardisten. Hij riep destijds 1200 man op ter assistentie. Onder George W. Bush waren het er ooit 6000.