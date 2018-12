President Trump wil ook stoppen met luchtaanvallen op posities in het Midden-Oosten van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Trump heeft dit volgens Amerikaanse functionarissen besloten. Hij heeft woensdag al aangekondigd dat de circa 2000 Amerikaanse militairen in Syrië onmiddellijk worden teruggetrokken.

De VS leiden een internationale coalitie die al jarenlang luchtaanvallen uitvoert boven Syrië en Irak om de terreurbeweging IS uit te schakelen. Nederland is daar onderdeel van.