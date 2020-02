Trump: Stone maakt goede kans op vrijspraak

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat Roger Stone - een vriend, adviseur en ex-campagnemedewerker van hem - „een goede kans maakt” om alsnog vrijgesproken te worden. Dat zei Trump in reactie op de veroordeling van Stone tot 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Die kreeg de straf voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen.

De president zei te geloven dat de jury „besmet” is, maar hij gaat niet meteen gratie verlenen. „Ik ga kijken hoe dit proces verder verloopt. Op een gegeven moment neem ik een besluit. We wachten af.”

Stone werd in november schuldig bevonden wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump.

De onder president Obama aangestelde federale rechter Amy Berman Jackson deed uitspraak. Ze noemde Stone „een bedreiging voor onze democratie”. In de aanloop naar zijn zaak had Stone zich volgens de rechter bovendien „bedreigend en intimiderend” gedragen richting de rechtbank door bepaalde foto’s via social media te verspreiden.