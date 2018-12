Trump steunt Saudische kroonprins

De Amerikaanse president Donald Trump staat nog steeds achter de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat zegt hij in een interview met persbureau Reuters. „Hij is de leider van Saudi-Arabië en dat is een waardevolle bondgenoot van ons.”

Meerdere senatoren willen dat Trump afstand neemt van Bin Salman, maar dat weigert de president vooralsnog. „Op dit moment sta ik zeker nog achter de kroonprins”, aldus Trump.

In hetzelfde interview zegt Trump dat hij niet bang is om afgezet te worden. „Het contact tussen mijn medewerkers en Russen stelde niets voor.”

Daarna ging hij in op de rechtszaak die loopt tegen zijn oud-advocaat Michael Cohen, onder meer voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. „Ik vertrouwde erop dat hij wist wat hij deed.” Op de vraag of het betaalde geld uit de campagnekas kwam, zei Trump nee.

Kort nadat het interview online kwam, bepaalde een rechter dat Stormy Daniels Trump 300.000 dollar aan juridische kosten moet betalen voor een rechtszaak over laster, die de president won.