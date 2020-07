Trump stelt rally in New Hampshire uit wegens storm

De Amerikaanse president Trump ziet ervan af zaterdag naar de staat New Hampshire te gaan voor een verkiezingsbijeenkomst in Portsmouth. Reden is de verwachte overlast in dat deel van de VS door de naderende tropische storm Fay. Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany zei dat de rally een „week of twee” wordt uitgesteld.

Het National Hurricane Center voorspelt dat Fay wel iets zal afzwakken maar niettemin voor ernstige overlast kan gaan zorgen aan de noordoostkust. Het instituut waarschuwt voor harde wind, hevige regenval en overstromingen, als voorbode van een ongebruikelijk druk orkaanseizoen.

De weersverwachting voor zaterdag in Portsmouth is overigens niet bijzonder slecht. Er is slechts lichte regen voorspeld. Fay komt vermoedelijk in New Jersey aan land en zal daarna de staat New York en misschien Connecticut het zwaarst treffen.