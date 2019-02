Trump stelt nieuwe tarieven voor China uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter laten weten dat hij aangekondigde importtarieven ter waarde van 200 miljard dollar (176 miljard euro) voor China heeft uitgesteld vanwege goede gesprekken. Daarnaast kondigde hij een top met de Chinese president Xi Jinping in Mar-a-Lago aan, waar de afspraken worden vastgelegd.

„We willen een overeenkomst die goed is voor beide landen”, aldus Trump. „Als alles goed gaat, hebben we binnenkort groot nieuws.”

„We hebben productieve gesprekken met China gevoerd over belangrijke zaken zoals bescherming van intellectueel eigendomsrecht, de agrarische sector en veel meer”, zei Trump. „Aan de hand van deze gesprekken vertraag ik de tarieven die gepland stonden voor 1 maart.”

De top met Xi gaat volgens Trump alleen door, als beide landen progressie blijven boeken.

De Chinese handelsdelegatie heeft aan staatspersbureau Xinhua ook laten weten dat er veel vooruitgang is geboekt in de gesprekken met de Verenigde Staten. De gesprekken gingen volgens de Chinezen over belangrijke onderwerpen.