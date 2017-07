Trump stelt NAVO-bondgenoten gerust

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde donderdag dat de Verenigde Staten bereid zijn hun NAVO-bondgenoten te verdedigen. „De VS hebben niet alleen met woorden, maar ook met daden aangetoond dat we pal staan voor artikel 5”, zei hij tijdens een toespraak in Warschau.

Trump bezocht de Poolse hoofdstad voordat hij doorreisde naar de topconferentie van de G20 in Hamburg. Hij kreeg in Polen een warme ontvangst. Volgens de politie waren zo’n 15.000 mensen op de been om de president te verwelkomen. Zij hadden onder meer Amerikaanse vlaggen en t-shirts met de Amerikaanse kleuren meegenomen.

De Amerikaanse president leek zijn tweede officiële bezoek aan Europa aan te grijpen om bondgenoten gerust te stellen. Tijdens een eerder bezoek aan het NAVO-hoofdkantoor had Trump het nagelaten de wederzijdse bijstandsplicht op grond van artikel 5 van het NAVO-verdrag met zoveel woorden te ondersteunen.

Dit keer herhaalde Trump wel achter artikel 5 te staan, al benadrukte hij dat veel Europese landen niet zoveel uitgeven aan Defensie als in NAVO-verband is afgesproken. Polen kreeg een compliment omdat het wel voldoet aan die 2-procentnorm.

Trump sprak ook met leiders uit Centraal- en Oost-Europa die vrezen dat de Russische president Poetin probeert de invloed te herwinnen die Moskou ten tijde van de Sovjet-Unie tot ver buiten de Russische grenzen had. Trump sprak van „een destabiliserend Rusland” en nodigde Moskou uit zich aan te sluiten bij „de gemeenschap van verantwoordelijke landen in ons gevecht tegen gemeenschappelijke vijanden en de verdediging van de beschaving”.

De Amerikaanse president ontmoet zijn Russische ambtsgenoot vrijdag in Hamburg in de marge van de G20-conferentie.