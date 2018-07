Trump stelt miljarden beschikbaar aan boeren

De Amerikaanse regering trekt 12 miljard dollar aan steunmaatregelen uit voor boeren die geraakt worden door de handelsoorlog. Het geld gaat onder meer naar producenten van sojabonen, varkensvlees en andere landbouwproducten, aldus het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door middel van leningen of door opkoop van landbouwproducten van agrariërs die in de problemen komen door de handelsspanningen. China heeft importheffingen op verschillende Amerikaanse landbouwgoederen ingevoerd waaronder sojabonen en varkensvlees. De exacte details van het programma worden nog uitgewerkt en de eerste betalingen zouden in september moeten beginnen.

President Donald Trump heeft te maken met toenemende kritiek vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven en de Republikeinse partij op zijn handelspolitiek. Door de boeren tegemoet te komen wil hij proberen deze kritiek af te zwakken en hun steun te krijgen in aanloop naar verkiezingen voor het Congres in november.