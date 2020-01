Trump start campagne bij verdeelde christenen

Redactie buitenland

MIAMI. President Trump start vrijdag het verkiezingsjaar 2020 met een campagnebijeenkomst in een megakerk in Miami om de politieke steun van evangelicalen te winnen.

De campagnebijeenkomst komt kort nadat Christianity Today, een toonaangevend tijdschrift onder evangelicalen, opriep om de Amerikaanse president af te zetten en niet op hem te stemmen. In reactie op deze oproep stuurde een groep van bijna 200 conservatieve evangelicale leiders een brief waarin de redactie werd berispt. Ook prijzen zij de inzet van Trump voor het bevorderen van religieuze vrijheid en strijd voor ongeboren leven.

Vrijdag start Trump de eerste bijeenkomst van de campagne ”Evangelicals for Trump” om de onderling verdeelde evangelicalen opnieuw voor zich te winnen voor de verkiezingen in 2020.

De lancering vindt plaats in de megakerk El Rey Jesus in Miami met een capaciteit van 7000 mensen. Guillermo Maldonado, predikant van de kerk, is een van ondertekenaars van de brief. Hij heeft bij diverse gelegenheden in het Witte Huis Trump ontmoet en met hem gebeden.

Volgens Kayleigh McEnany, persvoorlichter van Trump, zal deze campagne de „christelijke gemeenschap in het hele land betrekken bij de overweldigende herverkiezing van president Trump in 2020.” De president heeft volgens McEnany de religieuze vrijheden verdedigd en is de meest prolife president „die we ooit hebben gehad.”

Ook president Trump uitte zich in zulke bewoordingen. Na de opriep in het tijdschrift twitterde hij dat geen enkele president meer heeft gedaan voor de evangelicale gemeenschap.

Belangrijk

De evangelicalen in de VS zijn belangrijk voor een eventuele herverkiezing van Trump. Zij maken 25 procent van de kiezers uit. Volgens Pew Research Center stemde meer dan 80 procent van de evangelicalen in 2016 op de president.

Trump doet zijn best om hen opnieuw aan zich te binden. Zo besloten de president en zijn vrouw Melanie Trump om tijdens Kerst niet zoals gewoonlijk de liberale Episcopaalse Kerk te bezoeken, maar naar een conservatieve baptisten gemeente in West Palm Beach te gaan, meldde USA Today.

Binnenkort start Trump de campagnes ”Catholics for Trump” and ”Jewish Voices for Trump”.