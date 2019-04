Trump stapt uit verdrag over wapenhandel

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Amerikaanse goedkeuring van het wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties (ATT) intrekken. Tijdens een door wapenlobbyorganisatie NRA georganiseerd evenement tekende hij vrijdag een brief waarin hij het Congres oproept het ratificatieproces te beëindigen.

De VS hadden met het verdrag ingestemd tijdens het presidentschap van Barack Obama met in totaal 154 landen, maar het nooit geratificeerd. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken maken nu honderd landen volledig deel uit van de overeenkomst van 2013, die tot doel heeft wapenleveranties over de grenzen heen te beperken en te reguleren. Het gaat daarbij onder meer om handvuurwapens en raketwerpers.

„Amerikanen leven volgens Amerikaanse wetten, niet volgens de wetten van andere landen”, zei Trump. Hij beloofde de wapenlobby zich niet te mengen in het recht op wapenbezit dat in de Amerikaanse grondwet ligt verankerd. „Ik hoop dat jullie blij zijn”, zei de president.

De NRA heeft zich lange tijd verzet tegen het wapenhandelsverdrag en beweert dat het inbreuk maakt op de rechten van wapenbezitters, ook al hebben de VS de overeenkomst nooit geratificeerd.