Trump spreekt veto uit tegen resolutie Jemen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn veto uitgesproken tegen een resolutie van de Senaat om de Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen stop te zetten. „Deze resolutie is een nutteloze en gevaarlijke poging om mijn constitutionele bevoegdheden te verzwakken en de levens van Amerikaanse burgers in gevaar te brengen”, zei Trump.

Volgens de Senaat schendt betrokkenheid van de VS in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt. Het is de eerste keer tijdens zijn presidentschap zijn, dat Trump zijn veto uitspreekt. Hij verzet zich tegen het bekritiseren van Saudi-Arabië en noemt het land een belangrijke strategische bondgenoot. Het Witte Huis stelt dat de resolutie de bilaterale betrekkingen in de regio benadeelt en dat het de strijd tegen extremisme schaadt.

In de al vier jaar durende oorlog in Jemen, waarbij de door de Saudi-Arabië geleide coalitie wordt gesteund door Iran, zijn tienduizenden burgerslachtoffers gevallen. De Verenigde Naties spraken eerder van een humanitaire ramp in Jemen door de extreme hongersnood ten gevolge van de oorlog.