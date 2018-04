Trump spreekt steun uit predikant in Turkije

President Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor de Amerikaanse predikant die vastzit in Turkije op verdenking van betrokkenheid bij de couppoging in 2016.

„Dominee Andrew Brunson, een goede man en een christelijke leider in de Verenigde Staten, staat zonder reden terecht en wordt vervolgd in Turkije”, aldus Trump op Twitter. „Ze noemen hem een spion, maar ik ben meer een spion dan hij is. Hopelijk mag hij terugkeren naar zijn prachtige gezin waar hij thuis hoort!”

Brunson, die oorspronkelijk uit North Carolina komt, woont al meer dan twintig jaar in Turkije. De autoriteiten arresteerden hem ongeveer anderhalf jaar geleden. De zaak heeft de relatie tussen Washington en Ankara verder onder druk gezet. De rechtbank bepaalde deze week dat hij in ieder geval tot de volgende zitting op 7 mei vast blijft zitten. De predikant kan tot 35 jaar cel krijgen.