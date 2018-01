Trump spreekt State of the Union uit

De Amerikaanse president Donald Trump houdt dinsdagnacht (Nederlandse tijd) zijn State of the Union, de jaarlijkse ‘troonrede’ waarin hij zijn beleid kan uitrollen en alle ogen op zich gericht weet. In Washington wordt volop gespeculeerd over de inhoud van de speech - er is dit jaar opmerkelijk weinig uitgelekt.

Presidenten gebruiken de State of the Union traditioneel vooral om het gezamenlijk landsbelang en de nationale eenheid te onderstrepen. Trump is tot nu toe echter niet een president geweest die de eenheid zocht.

Volgens het Witte Huis wil Trump vooral het succes van zijn belastinghervorming benadrukken en de economische groei die de Verenigde Staten nu kennen, waarvan hij vindt dat hij er nog niet voldoende erkenning voor heeft gekregen. Hij zal bevestigen dat hij het Amerikaanse leger herstuctureerd en in de wereld ‘vrede door kracht’ geeft.

Trump is niet de eerste president die een State of the Union geeft terwijl hij zelf in problemen zit. Het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Mueller komt steeds dichter bij Trump zelf en de politiek is volkomen gepolariseerd. De vraag is of hij de problemen ook zal benoemen. Nixon maakte die fout tijdens het Watergate-schandaal in 1974. Hij stapte nog hetzelfde jaar op. Clinton wist in 1999 de vermelding van zijn impeachment te vermijden en leek daardoor minder gefocust op zijn eigen belang en meer op dat van de natie. Of Trump ook die presidentiële toon weet te raken, moet blijken.