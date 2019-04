Trump spreekt Moon over Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt donderdag in Washington zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in om te overleggen over Noord-Korea. Het is de eerste keer sinds de Amerikaans-Noord-Koreaanse top eind februari in Vietnam dat de twee elkaar ontmoeten.

Op tafel ligt de voortgang van de ontmanteling van het kernwapenprogramma van Pyongyang. Daarover werden in Vietnam geen nieuwe afspraken gemaakt. Het was de tweede top tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De gesprekken hebben nog niet tot resultaat geleid.

Moon heeft ingezet op een verbetering van de relatie met het dictatoriale buurland. Hij wil Kim later dit jaar in Seoul ontvangen, om het vastgelopen overleg vlot te trekken.