Trump spreekt Erdogan

De Amerikaanse president Trump heeft in de marge van de NAVO-top in het Engelse Watford een half uur met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan en andere Turkse bewindslieden gesproken. Het onderhoud was niet gepland.

De twee staatshoofden hadden volgens woordvoerders een heel erg productief gesprek. De betrekkingen tussen de VS en Turkije zijn erg slecht geworden, vooral door de Turkse inval in het noorden van Syrië. Maar er zijn al lang wrijvingen tussen de twee over het Midden-Oosten.

In 2003 stond Turkije bijvoorbeeld niet toe dat de Verenigde Staten Turkse bases gebruikten voor de aanval op Irak. Later zei Trump op de top in Watford tegen de pers dat Turkije heel goed werk heeft geleverd als lid van het bondgenootschap.