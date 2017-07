Trump sprak Poetin twee keer tijdens G20-top

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin hebben op 7 juli tijdens de G20-top in Hamburg een tweede gesprek gehad. Een functionaris van het Witte Huis bevestigt de ontmoeting tussen de wereldleiders, die plaatshad na een formele bespreking eerder die dag, die ruim twee uur duurde.

Het tweede gesprek was tijdens een diner van de regeringsleiders. Halverwege het diner verliet Trump zijn stoel en nam plaats naast Poetin, waar de twee elkaar in het bijzijn van enkel een Russische vertaler spraken. Volgens het Witte Huis omdat de Amerikaanse tolk geen Russisch sprak. De functionaris spreekt van „slechts een kort gesprek” en wil het geen ontmoeting noemen. Het is niet bekend wat er is besproken.

Het eerste persoonlijke gesprek tussen de leiders en hun ministers van Buitenlandse Zaken zou ongeveer een half uur duren, maar liep fors uit.