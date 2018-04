Trump: spoedig reactie op gifgasaanval Syrië

President Donald Trump zegt dat hij „vannacht of kort daarna” beslist over een Amerikaanse reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. De Verenigde Staten zullen met een „krachtige” reactie komen.

„We hebben veel militaire opties in Syrië”, zei de president. Eerder zei hij al: „Beest Assad gaat een hoge prijs voor deze dodelijke aanval met chemische wapens betalen.”

Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur, wil dat de Veiligheidsraad van de VN dinsdag stemt over een Amerikaans voorstel voor een nieuw onderzoek naar wie schuldig is aan het gebruik van chemische wapens in Syrië.

Bij de aanval met mogelijk giftige chemicaliën in Douma zouden zaterdag minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen. Syrië ontkent de aanval.