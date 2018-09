Trump: sociale media beïnvloeden verkiezing

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sociale media ervan beschuldigd dat ze proberen de komende verkiezingen te beïnvloeden. Die sociale media zijn namelijk „superlinks”, zei hij in een gesprek met het conservatieve weblog The Daily Caller.

Trump gaat ook in op de vorige verkiezingen, waarin hij Hillary Clinton versloeg en werd verkozen tot president. „De echte inmenging was dat... als je kijkt naar alle, vrijwel alle bedrijven zijn superlinks en hebben een voorkeur voor Hillary Clinton. Misschien deed ik het beter omdat ik goed op Twitter en sociale media ben, maar de waarheid is dat ze allemaal Hillary Clinton steunden. Als je kijkt naar Facebook en Google stonden zij aan haar kant”, aldus Trump.

De president heeft de Amerikaanse media en techbedrijven al vaker beschuldigd van linkse voorkeuren. Zo beweerde hij vorige week dat Google conservatieve media minder prominent laat zien dan andere media bij zoekopdrachten. „Ze controleren wat we wel en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie, waar iets aan gedaan zal worden”, voegde hij er aan toe. Eerder had Trump al kritiek op Amazon en de oprichter daarvan, Jeff Bezos. Die is ook eigenaar van de Washington Post, een van de belangrijkste kranten in de Verenigde Staten.

De Amerikanen mogen op 6 november weer naar de stembus. Ze kunnen dan hun stem uitbrengen voor een deel van de Senaat en hele Huis van Afgevaardigden. In beide kamers verdedigen de Republikeinen van Trump hun meerderheid.