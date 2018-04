Trump: Snel duidelijkheid over daders Douma

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de mogelijke gifgasaanval in het Syrische Douma nogmaals veroordeeld. „We kunnen dergelijke gruweldaden niet tolereren”, zei de president. Hij kondigde aan dat „belangrijke beslissingen” worden genomen in de komende „24 tot 48 uur”.

Trump zei met de strijdkrachten te overleggen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de aanval in de rebellen-enclave. „Ik twijfel niet echt, maar de generaals zijn er waarschijnlijk binnen 24 uur uit”, stelde de president. Hij sloot een militaire reactie niet uit: „Niets is van tafel.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat de VS een chemische aanval in Syrië vergelden. De Amerikanen vuurden vorig jaar tientallen kruisraketten af op een Syrische luchtmachtbasis. Dat was een reactie op de aanval op de stad Khan Sheikhoun, waar vele tientallen burgerdoden waren gevallen.

Ook de aanval in Douma zou afgelopen weekend aan tientallen mensen het leven hebben gekost. Bronnen rond de Amerikaanse regering zeiden maandag dat er aanwijzingen zijn dat zenuwgas is ingezet. Het Syrische regime ontkent chemische wapens te hebben gebruikt.